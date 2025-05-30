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Кокорин двумя словами отреагировал на пост «Ариса» со своей голевой статистикой

Кокорин двумя словами отреагировал на пост «Ариса» со своей голевой статистикой
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Российский форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин прокомментировал публикацию клуба в социальной сети, в которой сообщалось, что 34-летний футболист наряду с нападающим Янником Гомисом стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате Кипра минувшего сезона.

«Вечно молодой», — оставил комментарий Кокорин.

34-летний нападающий забил 10 голов в прошедшем сезоне кипрского чемпионата. С учётом Кубка страны он отметился 11 мячами.

Кокорин выступает в составе «Ариса» с лета 2022 года, когда он перешёл в кипрский клуб из «Фиорентины» на правах аренды. Летом 2024 года российский нападающий присоединился к команде в качестве свободного агента. С момента прихода в «Арис» Кокорин сыграл 92 матча во всех турнирах, где забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.

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