«Ливерпуль» предложил € 125-130 млн за Вирца, полного согласия c «Байером» нет — Sky

Новое предложение «Ливерпуля» по полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу составляет € 125-130 млн. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент между сторонами нет полного согласия, а переговорный процесс продолжается. Оба клуба хотят осуществить переход как можно быстрее. Кроме того, «Ливерпуль» и «Байер» обсуждают возможность включения в сделку игрока мерсисайдцев. Сам Вирц находится в расположении сборной Германии в ожидании медицинского обследования.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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