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Стало известно, когда Индзаги должен объявить об уходе из «Интера» в «Аль-Хиляль»

Стало известно, когда Индзаги должен объявить об уходе из «Интера» в «Аль-Хиляль»
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Итальянский тренер Симоне Индзаги в ходе переговоров с «Аль-Хилялем» попросил у клуба приобрести левого защитника и нападающего. 49-летний специалист договорился об условиях личного контракта с саудовской командой. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Индзаги должен объявить об уходе из «Интера» в «Аль-Хиляль» 1 июня, на следующий день после финального матча Лиги чемпионов, где «нерадзурри» встретятся с «ПСЖ».

Ранее Тавольери сообщал, что итальянец будет получать $ 25 млн (€ 22 млн) в год по контракту с саудовским коллективом. Он покинет «Интер» независимо от результата финала Лиги чемпионов.

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