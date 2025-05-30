Александр Соболев прилетел в Мюнхен на финал Лиги чемпионов

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прилетел в Германию, чтобы посетить финальный матч Лиги чемпионом УЕФА сезона-2024/2025 между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером». В социальных сетях форвард выложил фотографию трофея Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в субботу, 31 мая. Стартовый свисток арбитра игры, Иштвана Ковача, прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Фото: из личного архива Александра Соболева

«Праздник», — подписал фото Соболев в телеграм-канале.

Обладателем Лиги чемпионов сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который в финальном матче обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.