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Александр Соболев прилетел в Мюнхен на финал Лиги чемпионов

Александр Соболев прилетел в Мюнхен на финал Лиги чемпионов
Александр Соболев
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев прилетел в Германию, чтобы посетить финальный матч Лиги чемпионом УЕФА сезона-2024/2025 между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером». В социальных сетях форвард выложил фотографию трофея Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в субботу, 31 мая. Стартовый свисток арбитра игры, Иштвана Ковача, прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: из личного архива Александра Соболева

«Праздник», — подписал фото Соболев в телеграм-канале.

Обладателем Лиги чемпионов сезона-2023/2024 является мадридский «Реал», который в финальном матче обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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