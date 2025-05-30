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«Челси» ведёт переговоры об уходе из клуба одного из своих нападающих — Caught Offside

«Челси» ведёт переговоры об уходе из клуба одного из своих нападающих — Caught Offside
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«Челси» находится в переговорном процессе с «Бенфикой» по поводу потенциального перехода нападающего Жоау Феликса. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, переговоры между сторонами постепенно продвигаются. Однако «орлы» хотят арендовать 25-летнего футболиста, в то время как «синие» хотят продать его. Сам Феликс готов к возвращению в португальский клуб.

Нападающий находился в системе «Бенфики» с 2015 по 2019 год. Феликс перешёл в «Челси» летом 2024 года, а зимой 2025 -го был арендован «Миланом». Действующий трудовой договор игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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