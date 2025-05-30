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Форвард «Ростова» Комличенко рассказал, что тренер Альба привнёс в игру команды

Форвард «Ростова» Комличенко рассказал, что тренер Альба привнёс в игру команды
Джонатан Альба
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как изменилась игра команды под руководством испанского специалиста Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.

— Что внёс Альба?
— Чуть чуть расслабленности буквально. Наверное, это дало какие-то свои плоды.

— Вы в принципе никаких задач не решали.
— В чемпионате у нас ещё не была задача решена. И в Кубке мы думали, общались о том, что можно зацепиться.

— «На чиле, на расслабоне» несколько туров последних?
— Да не-не. В тонусе были.

— Ожидал, что так пацаны резервные будут играть против «Зенита»?
— Не то что ожидал, мы верили в это. Классная команда, домашняя игра, столько болельщиков и показать себя. Почему бы и нет? Биться, бегать 200% должны были.

— Когда выходят резервные футболисты, опытные настраиваются. Ты что-то пацанам говорил?
— Да, в раздевалке общались.

— Общаться — это одно, другое дело — настроить.
— Как ты его настроишь? Если он сам по себе какой-то ненастроенный, то его не настроишь. А так общались, подсказывали какие-то моменты, говорили: «Давайте, ребята!»

— Это же шанс, резервный футболист играет против чемпиона.
— Да, я про это и говорю. Обязан, наверное, выкладываться.

— Как тебе чемпионат?
— Интересный, второй год подряд до последнего идёт заруба что внизу, что вверху, — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошедшего сезона «Ростов» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

1 июня подопечные Джонатана Альбы сразятся с московским ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

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