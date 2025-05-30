Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Кадисию» в финале Кубка Короля
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Завершился финал Кубка Короля сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Кадисию» со счётом 3:1.
Кубок Короля . Final. 1-й тур
30 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
3 : 1
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
1:0 Бензема – 34' 2:0 Ауар – 43' 2:1 Обамеянг – 45+6' 3:1 Бензема – 90+4'
Удаления: нет / Фернандес – 81'
На 34-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт. На 43-й минуте полузащитник Уссем Ауар увеличил преимущество «Аль-Иттихада». На 45+6-й минуте форвард «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал 11-метровый удар. На 81-й минуте красную карточку получил хавбек «Аль-Кадисии» Игнасио Фернандес. Окончательный результат в игре на 90+4-й минуте установил Бензема, оформив дубль во встрече — 3:1.
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