Дубль Бензема помог «Аль-Иттихаду» обыграть «Аль-Кадисию» в финале Кубка Короля

Завершился финал Кубка Короля сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Кадисию» со счётом 3:1.

На 34-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт. На 43-й минуте полузащитник Уссем Ауар увеличил преимущество «Аль-Иттихада». На 45+6-й минуте форвард «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал 11-метровый удар. На 81-й минуте красную карточку получил хавбек «Аль-Кадисии» Игнасио Фернандес. Окончательный результат в игре на 90+4-й минуте установил Бензема, оформив дубль во встрече — 3:1.