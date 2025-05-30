«Фиорентина» продлила контракт с 34-летним Давидом де Хеа до 2028 года

«Фиорентина» на официальном сайте проинформировала о пролонгации трудового соглашения с 34-летним вратарём Давидом де Хеа до 30 июня 2028 года.

Испанский голкипер присоединился к «фиалкам» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль», в остальных встречах вратарь пропустил 50 голов. Предыдущий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Больше всего матчей в течение карьеры де Хеа провёл в составе «Манчестер Юнайтед» — 545.

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