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Дембеле — об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: возможно, с Килианом мы были бы сильнее

Дембеле — об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: возможно, с Килианом мы были бы сильнее
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле ответил, стала ли команда сильнее после ухода из неё вингера Килиана Мбаппе. Летом 2024 года французский футболист присоединился к мадридскому «Реалу».

«Возможно, с Килианом Мбаппе мы были бы ещё сильнее. Неизвестно, что могло бы произойти. У Мбаппе была мечта — играть в «Реале». «ПСЖ» продолжил свой путь. Есть «до» и «после» Килиана Мбаппе. Мы желаем ему всего наилучшего, но сосредоточились на себе и на сезоне», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

В субботу, 31 мая, французский гранд встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов. «Реал» покинул турнир на стадии 1/4 финала, уступив «Арсеналу» со счётом 1:5 по результатам двух матчей.

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