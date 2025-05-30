Роберто Карлос считает, что при Анчелотти сборная Бразилии способна выиграть ЧМ

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос высказался о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера «пентакампеонов».

«Мы [сборная Бразилии] давно не выигрывали титул чемпиона мира, а теперь у нас есть лучший тренер, чтобы завоевать этот очень важный трофей», — приводит слова Карлоса Marca.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении итальянского специалиста. Соглашение с Анчелотти рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года. Он стал первым иностранным тренером в бразильской национальной команде. Последний раз «пентакампеоны» выигрывали мундиаль в 2002 году.

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