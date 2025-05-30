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«Аль-Хиляль» предложил Тео Эрнандесу зарплату в размере € 18 млн в год — Calciomercato

«Аль-Хиляль» предложил Тео Эрнандесу зарплату в размере € 18 млн в год — Calciomercato
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«Аль-Хиляль» проявляет интерес к левому защитнику «Милана» Тео Эрнандесу и намерен вскоре сделать итальянскому клубу предложение по 27-летнему футболисту. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, агенты французского игрока уже контактировали с саудовским клубом, готовым предложить Эрнандесу заработную плату в размере € 18 млн в год. На текущий момент футболист не дал своего ответа. Подчёркивается, что «россонери» не начали переговоры с защитником о новом контракте.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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