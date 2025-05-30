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Мор предположил, что Тороп сыграет с первых минут в финале Кубка России ЦСКА — «Ростов»

Мор предположил, что Тороп сыграет с первых минут в финале Кубка России ЦСКА — «Ростов»
Владислав Тороп
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025 в стартовом составе ЦСКА с «Ростовом» сыграет голкипер Владислав Тороп. Игра состоится 1 июня в московских «Лужниках».

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01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что в воротах будет Тороп, потому что он заслужил своей игрой именно в Кубке России. Мне кажется, что было странным сейчас ставить Акинфеева, хотя, конечно, Игорь — номер один», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз. В сезоне-2023/2024 обладателем Кубка страны стал санкт-петербургский «Зенит», который в финальном матче обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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