Мор предположил, что Тороп сыграет с первых минут в финале Кубка России ЦСКА — «Ростов»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025 в стартовом составе ЦСКА с «Ростовом» сыграет голкипер Владислав Тороп. Игра состоится 1 июня в московских «Лужниках».

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«Я думаю, что в воротах будет Тороп, потому что он заслужил своей игрой именно в Кубке России. Мне кажется, что было странным сейчас ставить Акинфеева, хотя, конечно, Игорь — номер один», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив», который завоевал данный трофей девять раз. В сезоне-2023/2024 обладателем Кубка страны стал санкт-петербургский «Зенит», который в финальном матче обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).