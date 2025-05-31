AS: «Реал» заплатил «Ливерпулю» € 10 млн за досрочное расторжение контракта c Трентом

Мадридский «Реал» выплатил «Ливерпулю» компенсацию в размере € 10 млн за досрочное расторжение трудового соглашения с крайним защитником Трентом Александер-Арнольдом, благодаря чему футболист сможет сыграть на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает AS со ссылкой на источники в английском клубе.

При этом в стане «сливочных» утверждают, что они заплатили мерсисайдцам € 5 млн.

Трудовое соглашение Александер-Арнольда с «Ливерпулем» было рассчитано до 30 июня 2025 года. Клубный чемпионат мира начнётся 15 июня.

«Сливочные» объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом в пятницу, 30 мая. Соглашение рассчитано до конца июня 2031 года.

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