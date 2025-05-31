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«Манчестер Юнайтед» намерен возобновить интерес к двум нападающим — GMS

«Манчестер Юнайтед» намерен возобновить интерес к двум нападающим — GMS
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«Манчестер Юнайтед» готов возобновить интерес к форварду «ПСЖ» Рандалю Коло Муани и нападающему «Кристал Пэлас» Жан-Филиппу Матета, поскольку главный тренер команды Рубен Аморим нуждается в усилении линии нападения. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, в стане «Манчестер Юнайтед» осознают, что им придётся заплатить порядка £ 35 млн (€ 41 млн) за переход Коло Муани. В свою очередь, «орлы» оценивают Матета в £ 40 млн (€ 47,6 млн). «Красным дьяволам» нравится вариант с подписанием нападающего «Кристал Пэлас», поскольку он уже адаптирован к английской Премьер-лиге.

Действующее трудовое соглашение Матета с клубом рассчитано до лета 2026 года. Контракт Коло Муани с «ПСЖ» действует до 30 июня 2028 года.

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