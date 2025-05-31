Николай Комличенко — о сборной России: хотелось бы побороться за выход на крупные турниры

Форвард «Ростова» и национальной команды России Николай Комличенко рассказал, что в будущем хотел бы выступить в еврокубковых турнирах и на высоком уровне сыграть за сборную.

— Какие у тебя цели на следующий сезон?

— Посмотрим. Такой вопрос тяжёлый, сейчас буквально хочется максимально завершить на супердоброй и классной ноте для «Ростова» в связи с последними слухами, наверное, со всеми разговорами, сделать подарок, что ли, праздник. Я имею в виду Суперфинал Кубка. А там уже посмотрим. Все мысли всё-таки об этом.

— Мечты, планы?

— Хотелось бы, конечно, и в Лиге чемпионов гимн услышать, со сборной тоже ещё побороться за выход на крупные турниры. В чемпионате побороться за тройку как минимум. Это хорошие футбольные мечты, которые было бы классно осуществить.

— Тебе ещё и с [Джоном] Кордобой побороться надо будет, если он не уйдёт.

— Да-да, но это ещё под вопросом. Вы слишком далеко забегаете, потому что пока нет такого, что уже подписали мы что-то, только разговоры пока.

— В связи с этим вопрос по изменениям в клубе. Ты же видишь, что меняется руководство. Очень много слухов. Как вы на это реагируете? И вообще, о чём вы говорите между собой?

— Да никак. Конечно, тяжело будет, если полкоманды уйдёт, и опять потом снова собирать. У нас был пример в 2017-м после Бердыева, когда распродали почти всех, кого можно было. Но, как видите, нашлись люди. Команда не упала в Первую лигу, сделали из команды боевого середняка, с которым даже можно где-то замахнуться [на что-то] и на которого хотят смотреть. И мы надеемся, что так же и будет. Мы футболисты, мы никак повлиять не можем, — сказал Комличенко в эфире «Матч ТВ».