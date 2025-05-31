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Скоулз рассказал, как «МЮ» следует поступить с Фернандешем на фоне интереса «Аль-Хиляля»

Скоулз рассказал, как «МЮ» следует поступить с Фернандешем на фоне интереса «Аль-Хиляля»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал информацию, что «Аль-Хиляль» готов заплатить £ 100 млн (€ 119 млн) за капитана и полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

«Они предлагают за него £ 100 млн. «Манчестер Юнайтед» не может сказать «нет». Я знаю, что Бруну — великолепный футболист и тащил команду на себе, но на какой позиции он играет? Считаете ли вы его «десяткой» или опорным полузащитником?

Фернандеш практически ломает всю систему. Он играл прекрасно, не поймите меня неправильно. Но когда вам предлагают за него £ 100 млн, то вы хоть и пожимаете плечами, но соглашаетесь на это», — приводит слова Скоулза TBR Football со ссылкой на The Overlap.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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