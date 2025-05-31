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Стал известен расклад, при котором «Барселона» будет готова подписать Рашфорда

Стал известен расклад, при котором «Барселона» будет готова подписать Рашфорда
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«Барселона» прорабатывает вариант с подписанием нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на интерес сине-гранатовых к 27-летнему футболисту, они не готовы платить за него € 40 млн, запрашиваемых «красными дьяволами». Однако каталонский клуб может подписать Рашфорда, если манкунианцы согласятся отдать его в платную аренду с правом выкупа. Стоимость такой аренды составит € 5-10 млн. Кроме того, «Барселона» покроет зарплату нападающего.

Оклад Рашфорда в «Манчестер Юнайтед» составляет около € 10 млн за сезон, но вингер готов пойти на его понижение ради перехода в испанский гранд. Подчёркивается: вероятно, «красные дьяволы» будут готовы принять указанное предложение только в конце трансферного окна и только если Рашфорд откажется от перехода в другие команды.

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