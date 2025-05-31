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«Атлетико» продлил контракт с Фернандо Торресом

«Атлетико» продлил контракт с Фернандо Торресом
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«Атлетико» объявил о продлении контракта с главным тренером второй команды мадридцев Фернандо Торресом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до 2027 года. Финансовые детали не разглашаются.

Фото: сайт ФК «Атлетико»

Фото: сайт ФК «Атлетико»

Фернандо Торрес начал тренерскую работу с дублирующим составом «Атлетико» в 2022 году. За это время команда дважды выиграла чемпионат, а также пробилась в полуфинал престижного молодежного турнира — Юношеской лиги УЕФА.

Основной состав мадридского «Атлетико» завершил чемпионат Испании сезона-2024/2025 на третьей строчке турнирной таблицы, пропустив вперед «Барселону» и мадридский «Реал».

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