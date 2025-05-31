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Комличенко назвал самого стильного футболиста «Ростова»

Комличенко назвал самого стильного футболиста «Ростова»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о самом стильном футболисте команды.

— Ты стильный?
— Стараюсь.

— А кто самый стильный?
— Самый сильный — Хорик [Хорен Байрамян]. Он очень прям модный. У него стиль такой, все смотрят на него и хотят одеваться, как он. У нас много молодых ребят, которые стильно одеваются, пытаются. У Леши Сутора [Сутормина] неплохой стиль, такой солидный, красивый, — сказал Комличенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Комличенко в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

«Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками.

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