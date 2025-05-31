Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Каждый матч — это отдельная история. Мы старались продумать каждую деталь с особой тщательностью. Все ребята в строю — такого в этом сезоне почти не было. Это лучшее, о чём я мог просить. В команде царит большая уверенность.

Мы должны выйти на поле с желанием и решимостью. Решимостью, а не одержимостью. Вот в чём ключ. Мы преодолели очень трудный путь, чтобы выйти в финал. Мы не хотим останавливаться, ребята это знают.

Чтобы выиграть финал Лиги чемпионов, нужно всё. Мы уделяем внимание каждой мелочи. Нам предстоит встретиться с сильной командой, которая заслужила выход в финал. У «ПСЖ» невероятная мощь и отличный тренер, которого я уважаю как наставника и как человека», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.