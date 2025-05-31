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Артём Дзюба назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»

Артём Дзюба назвал фаворита в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «ПСЖ» и представляющий Италию миланский «Интер».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну что, ребята, всем привет! Грядет супер матч, финал Лиги Чемпионов в Okko, «ПСЖ» — «Интер». Ну что можно сказать — атакующий «ПСЖ», быстрый впереди, против «Интера». Для меня фаворит в этом матче с небольшим перевесом — это «Интер». Потому что если они с горем пополам смогли справиться с «Барселоной», их атакой, и столько же забить там — я думаю, что с «ПСЖ» должно быть чуть-чуть полегче, хотя это финал, всё может случиться. Поэтому я думаю, что «Интер» сможет победить, и с атакой Мартинес-Тюрам должны в атаке каждый раз создавать проблемы для «ПСЖ». Поэтому не пропустите финал Лиги Чемпионов 31 мая в 22:00 в Okko. Всем пока-пока», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Интер» пройдёт в субботу 31 мая в Германии на «Арене Мюнхен», стартовый свисток назначен на 22:00 мск.

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