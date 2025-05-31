Радимов — о «Химках»: уехали и слава богу

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что «Химки» вскоре прекратят существование.

«Реакция, что «Химок» больше нет? Слава богу, дай бог, чтобы это было надолго. В чемпионате у всех поля хорошие, а там огород какой‑то. Я был в этом году на стадионе «Химок», 162 на человека на трибунах было, причём без футболистов я считал. Было сложно зайти на стадион, тебя там досматривают как будто в каких‑то в исправительных местах. «Уехали», и слава богу. Мы полгода говорим о «Химках» как о меме», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Химкам» не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ. У клуба серьёзные финансовые проблемы, он, вероятно, станет банкротом.

«Химки» в прошедшем сезоне чемпионата России заняли 12‑е место.