Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — о «Химках»: уехали и слава богу

Радимов — о «Химках»: уехали и слава богу
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, что «Химки» вскоре прекратят существование.

«Реакция, что «Химок» больше нет? Слава богу, дай бог, чтобы это было надолго. В чемпионате у всех поля хорошие, а там огород какой‑то. Я был в этом году на стадионе «Химок», 162 на человека на трибунах было, причём без футболистов я считал. Было сложно зайти на стадион, тебя там досматривают как будто в каких‑то в исправительных местах. «Уехали», и слава богу. Мы полгода говорим о «Химках» как о меме», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Химкам» не дали лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ. У клуба серьёзные финансовые проблемы, он, вероятно, станет банкротом.

«Химки» в прошедшем сезоне чемпионата России заняли 12‑е место.

Материалы по теме
«Спартак» — «Химки». Последнее туше Станковича в сезоне
«Спартак» — «Химки». Последнее туше Станковича в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android