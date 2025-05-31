Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян рассказал, в чём заключается шанс «Ростова» в Суперфинале Кубка России с ЦСКА

Григорян рассказал, в чём заключается шанс «Ростова» в Суперфинале Кубка России с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о сильных сторонах «Ростова» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шанс «Ростова» в том, что южане — одна из самых интенсивных команд РПЛ. Количество выигранных единоборств, умение забирать вторые мячи, играть в высоком темпе могут доставить проблемы ЦСКА. Один из шансов будет, если Джонатан Альба выберет схему с двумя нападающими и тремя защитниками, 3–5–2. Эта схема будет крайне неудобной для ЦСКА, тем более она хорошо отработана. Ну и, конечно, поможет невероятная мотивация ростовчан», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ростов» и ЦСКА сыграют в Суперфинале Кубка России, матч пройдёт 1 июня на московской арене «Лужники», его начало запланировано на 18:00 мск. В сезоне-2024/2025 соперники дважды встретились в рамках РПЛ: игра в Ростове-на-Дону завершилась вничью (0:0), московский матч второго круга выиграл «Ростов» (2:1).

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Форвард «Ростова» Комличенко рассказал, что тренер Альба привнёс в игру команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android