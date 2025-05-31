Григорян рассказал, в чём заключается шанс «Ростова» в Суперфинале Кубка России с ЦСКА

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о сильных сторонах «Ростова» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шанс «Ростова» в том, что южане — одна из самых интенсивных команд РПЛ. Количество выигранных единоборств, умение забирать вторые мячи, играть в высоком темпе могут доставить проблемы ЦСКА. Один из шансов будет, если Джонатан Альба выберет схему с двумя нападающими и тремя защитниками, 3–5–2. Эта схема будет крайне неудобной для ЦСКА, тем более она хорошо отработана. Ну и, конечно, поможет невероятная мотивация ростовчан», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ростов» и ЦСКА сыграют в Суперфинале Кубка России, матч пройдёт 1 июня на московской арене «Лужники», его начало запланировано на 18:00 мск. В сезоне-2024/2025 соперники дважды встретились в рамках РПЛ: игра в Ростове-на-Дону завершилась вничью (0:0), московский матч второго круга выиграл «Ростов» (2:1).