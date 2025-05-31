Флик высказался о будущем Ламина Ямаля в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал о перспективах 17-летнего крайнего нападающего каталонской команды Ламина Ямаля.

«Ламин — гений, ему всего 17 лет. Считаю, мы должны ему помочь. Надеюсь, он сам этого хочет, чтобы мы могли о нём позаботиться. Он ещё молод, сейчас всё кажется лёгким. Но это только кажется — на самом деле, это не так.

Если ты хочешь играть на высшем уровне в следующие 15 лет, нужно отлично тренироваться и быть готовым ментально — это ключевое. Ламин умен, он понимает. Дело не только в удовольствии — нужно много работать. Даже игроки с таким талантом должны пахать», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2024/2025 он провёл 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

28 мая Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года.