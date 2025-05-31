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Мор предложил Радимову пари на Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА

Мор предложил Радимову пари на Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА
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Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор предложил экс-полузащитнику «Зенита» Владиславу Радимову поспорить на результат Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ЦСКА вижу явным фаворитом. Вчера вот Владислав Радимов сказал, что «Ростов» победит. Хочу в очередной раз бросить перчатку в сторону Санкт‑Петербурга и Радимова: ЦСКА выиграет. Пусть Владислав выбирает, на что мы будем спорить», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ростов» и ЦСКА сыграют в Суперфинале Кубка России, матч пройдёт 1 июня на московской арене «Лужники», его начало запланировано на 18:00 мск. В сезоне-2024/2025 соперники дважды встретились в рамках РПЛ: игра в Ростове-на-Дону завершилась вничью (0:0), московский матч второго круга выиграл «Ростов» (2:1).

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