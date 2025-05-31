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Чемпион мира 2002 года возглавил «Барселону Б»

Чемпион мира 2002 года возглавил «Барселону Б»
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Жулиано Беллетти назначен главным тренером «Барселоны Б». Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на один сезон.

В сезоне-2023/24 Беллетти присоединился к штабу «Барсы Б» во второй половине чемпионата, начав год в роли ассистента главного тренера юношеской команды U19 под руководством Оскара Лопеса. До этого он работал помощником в первой команде бразильского «Крузейро», а с осени 2022 года по лето 2023 года возглавлял молодёжный состав «Сан-Паулу».

Как игрок Беллетти защищал цвета «Барселоны» с 2004 по 2007 год. В его активе — решающий гол в финале Лиги чемпионов 2006 года против «Арсенала», а также два титула чемпиона Испании и два Суперкубка. В 2002 году он стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

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