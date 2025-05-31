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Осинькин рассказал, как прошла встреча с болельщиками после его ухода из «Крыльев Советов»

Осинькин рассказал, как прошла встреча с болельщиками после его ухода из «Крыльев Советов»
Аудио-версия:
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями о своей прощальной встрече с болельщиками самарского клуба.

— Вчера была встреча с губернатором, где я получил определённые документы. До этого — внутренние мероприятия, встреча с болельщиками. И рядом с нею ничего не стоит.

— Встреча прошла эмоционально?
— Не то слово! Много людей, большое количество приятных слов. Но я уже в Москве, страница перевёрнута. Самара — часть моей жизни, но сейчас потихоньку готовлюсь к тому, чтобы искать другую дорожку, — приводит слова Осинькина Sport24.

27 мая официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» объявил об уходе из клуба в связи с истечением срока действия контракта главного тренера Игоря Осинькина, который возглавлял волжан с июля 2020 года. Сезон-2024/2025 самарцы завершили на 10-м месте в РПЛ, набрав 31 очко в 30 матчах.

Турнирная таблица РПЛ
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