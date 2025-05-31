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Назван лучший футболист «Атлетико» в сезоне-2024/2025

Назван лучший футболист «Атлетико» в сезоне-2024/2025
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Нападающий Хулиан Альварес признан лучшим футболистом сезона в мадридском «Атлетико». Об этом сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.

Фото: сайт ФК «Атлетико»

Фото: сайт ФК «Атлетико»

В дебютном сезоне за «Атлетико» 25-летний аргентинец забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи в 37 матчах Ла Лиги. Во всех турнирах он провёл 54 игры, отметившись 29 голами и семью результативными передачами.

Альварес присоединился к «Атлетико» летом, перейдя из «Манчестер Сити» за € 75 млн.

Контракт Альвареса с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 203 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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