Осинькин рассказал, как принималось решение о его уходе из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о ходе принятия решения о непродлении контракта с клубом.

— В целом, очень долгое время мне ничего не предлагалось. После этого было два разговора с Робертом Тер-Абрамяном (генеральный директор «Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата») и Русланом Пименовым (заместитель генерального директора «Крыльев Советов». — Прим. «Чемпионата»), где они обозначали свои возможности и желания. Но это было не предложение, а договор о намерениях — готов ли я разговаривать.

— Были готовы?

— Да, отвечал согласием. Был один разговор, после которого у клуба изменились возможности. Затем второй разговор — непосредственно перед последним туром. Я не говорил «нет», а соглашался на то, что мне говорили. Но это были просто разговоры, а не контрактные вещи.

— Что было потом?

— После игры в Воронеже я всё понимал. Всё прошло культурно, цивильно и с уважением ко всем сторонам, — приводит слова Осинькина Sport24.

27 мая официальный телеграм-канал «Крыльев Советов» объявил об уходе из клуба главного тренера Игоря Осинькина, который возглавлял волжан с июля 2020 года, при этом сообщалось, что контракт со специалистом не будет продлён по решению сторон. Сезон-2024/2025 самарцы завершили на 10-м месте в РПЛ, набрав 31 очко в 30 матчах, заключительная игра прошла 24 мая в Воронеже с местным «Факелом» (1:1).