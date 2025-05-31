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Голенков и Койта признаны лучшими нападающими сезона-2024/2025 в Кубке России

Голенков и Койта признаны лучшими нападающими сезона-2024/2025 в Кубке России
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Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал результаты голосования болельщиков по выбору лучшего нападающего турнира в уходящем сезоне-2024/2025. Его победителями стали форварды Егор Голенков («Ростов») и Секу Койта (ЦСКА), которые набрали по 32% отданных голосов.

В активе Голенкова пять забитых мячей в 10 матчах Кубка России этого сезона, на счету Койта два гола в 12 играх.

Третье место в голосовании занял нападающий медийного клуба «Амкал» Степан Костюков, получивший 29% голосов, в трёх матчах Кубка России форвард забил четыре гола.

«Ростов» и ЦСКА 1 июня встретятся в матче Суперфинала турнира, игра за трофей пройдёт на столичной арене «Лужники» и начнётся в 18:00 мск.

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