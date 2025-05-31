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Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своих мечтах

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своих мечтах
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своих пожеланиях. 29-летний российский футболист признался, что мечтает выиграть трофей.

— Сам себе что пожелаешь?
— Главное — без травм. И главное, чтобы семья была дома и все были здоровы. Это самое главное. Остальное всё будет, есть и, дай бог, чтобы было.

— А в профессиональном?
— Главное — без травм, а дальше всё зависит от меня.

— Слово «трофей» не звучит?
— Дай бог, дай бог! Мечтаем, мечтаем. Хочется, конечно. Боженька даст — выиграем! — сказал Комличенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Комличенко в сезоне-2024/25 провёл 36 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард согласовал трёхлетний контракт с «Локомотивом».

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