Вингер «Спартака» Маркиньос вернулся в родную фавелу в Бразилии

Крайний нападающий «Спартака» Маркиньос посетил родную фавелу в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

«Маркиньос в отпуске вернулся в фавелу в Бразилии, где вырос и жил 15 лет назад. Втроём с двумя братьями он спал в маленькой комнате, в которой уже никто не живёт. В межсезонье он часто навещает эти места и показывает их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют сейчас», – говорится в сообщении «Спартака».

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 57 очков. Маркиньос провёл 26 матчей в рамках РПЛ и сделал 10 голевых передач.