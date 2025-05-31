Опубликована символическая сборная Кубка России в сезоне-2024/2025

Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал символическую сборную турнира за сезон-2024/2025, составленную на основании результатов голосования болельщиков.

Фото: Официальный телеграм-канал Кубка России

Вратарь: Рустам Ятимов («Ростов»).

Защитники: Станислав Поройков («Тюмень»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша и Мойзес (оба — ЦСКА).

Полузащитники: Матвей Кисляк и Аббосбек Файзуллаев (оба — ЦСКА), Маркиньос («Спартак» Москва), Александр Саплинов («Спартак» Кострома).

Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Секу Койта (ЦСКА).

В Кубке России — 2024/2025 осталось провести один матч — Суперфинал «Ростов» — ЦСКА, который пройдёт 1 июня в Москве.