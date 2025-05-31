«Фенербахче» объявил об уходе Эдина Джеко и Душана Тадича

«Фенербахче» на официальном сайте объявил об уходе двух футболистов. Турецкий клуб покинули боснийский нападающий Эдин Джеко и сербский полузащитник Душан Тадич.

«Один из капитанов нашей команды, Эдин Джеко, а также Душан Тадич, которые два сезона с преданностью носили жёлто-синюю форму, заслуживают нашей благодарности за всё, что сделали для клуба. Мы желаем им безграничных успехов в следующем этапе их карьеры. Видеть таких легенд в нашей полосатой форме было настоящей гордостью…Спасибо за всё», — говорится в сообщении «Фенербахче».

Джеко в сезоне-2024/2025 провёл 35 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

На счету Тадича 11 голов и 13 результативных передач в 35 играх чемпионата.