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«Бетис» надеется сохранить Антони ещё на один год — Marca

«Бетис» надеется сохранить Антони ещё на один год — Marca
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Крайний нападающий Антони может остаться в «Бетисе». Как сообщает Marca, испанский клуб хочет сохранить бразильского футболиста, арендованного у «Манчестер Юнайтед», ещё как минимум на один сезон.

На следующей неделе представители клубов встретятся для обсуждения вариантов. Продление аренды возможно, но маловероятно — «Манчестер Юнайтед» стремится вернуть часть инвестиций. «Бетис» рассматривает возможность приобретения прав на Антони.

Антони был арендован «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой. Бразилец провёл 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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