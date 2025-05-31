«Бетис» надеется сохранить Антони ещё на один год — Marca

Крайний нападающий Антони может остаться в «Бетисе». Как сообщает Marca, испанский клуб хочет сохранить бразильского футболиста, арендованного у «Манчестер Юнайтед», ещё как минимум на один сезон.

На следующей неделе представители клубов встретятся для обсуждения вариантов. Продление аренды возможно, но маловероятно — «Манчестер Юнайтед» стремится вернуть часть инвестиций. «Бетис» рассматривает возможность приобретения прав на Антони.

Антони был арендован «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой. Бразилец провёл 17 матчей в чемпионате Испании, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.