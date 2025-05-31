Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда «Милана» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Легенда «Милана» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Президент УАФ и легенда «Милана» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер».

«Я жду очень интересного матча. И «ПСЖ», и «Интер» играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол.

В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что «ПСЖ» и «Интер» — два более-менее равных соперника. Поэтому не могу сказать, кто выиграет.

К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы — испанская и итальянская. Игра точно будет интересная», — приводит слова Шевченко New Voice.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня. Начало — в 22:00 мск.

Фанаты «Реала» вывесили баннер «Спасибо, «Интер» у базы клуба

Материалы по теме
Мы дождались финала Лиги чемпионов! Следим за игрой «ПСЖ» и «Интера» вместе! LIVE
Live
Мы дождались финала Лиги чемпионов! Следим за игрой «ПСЖ» и «Интера» вместе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android