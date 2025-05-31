Президент УАФ и легенда «Милана» Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер».

«Я жду очень интересного матча. И «ПСЖ», и «Интер» играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол.

В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что «ПСЖ» и «Интер» — два более-менее равных соперника. Поэтому не могу сказать, кто выиграет.

К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы — испанская и итальянская. Игра точно будет интересная», — приводит слова Шевченко New Voice.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня. Начало — в 22:00 мск.

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