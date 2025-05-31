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Стало известно, когда Де Брёйне подпишет контракт с «Наполи»

Стало известно, когда Де Брёйне подпишет контракт с «Наполи»
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Трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в «Наполи» находится на финальном этапе, сообщает инсайдер Николо Скира.

Сторонам остаётся согласовать последние детали. Ожидается, что Кевин подпишет контракт с неаполитанцами в начале июня.

Соглашение де Брёйне с «Ман Сити» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Кевин выступает за клуб с лета 2015 года после перехода из «Вольфсбурга». Вместе с «горожанами» он выиграл 18 трофеев.

В этом сезоне 33-летний Кевин отметился шестью голами и восемью ассистами в 40 матчах за клуб.

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»

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