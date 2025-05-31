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Стало известно, где продолжит карьеру Ярослав Ракицкий после вылета «Черноморца» в 1 лигу

Стало известно, где продолжит карьеру Ярослав Ракицкий после вылета «Черноморца» в 1 лигу
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Одесский «Черноморец» готовится к новому сезону и уже сделал ключевые шаги по формированию состава.

Как сообщает издание «ТаТоТаке», клуб достиг принципиальной договорённости о продлении контрактов с пятью опытными игроками. Речь идёт о защитниках Ярославе Ракицком и Виталии Ермакове, полузащитниках Артёме Габелоке и Богдане Белошевском, а также нападающем Алексее Хобленко.

Напомним, «Черноморец» вылетел в Первую лигу по итогам прошедшего сезона.

Летом прошлого года Ракицкий покинул «Шахтёр» и был свободным агентом до 28 марта 2025-го, когда «Черноморец» объявил о подписании контракта с игроком. В составе одесского клуба Ракицкий провёл в чемпионате Украины 9 матчей, в которых отдал один ассист.

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