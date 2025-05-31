Вратарь «Интер Майами» раскрыл поведение Месси, Суареса, Бускетса и Альбы в обычной жизни

18-летний голкипер «Интер Майами» Дмитрий Торубара рассказал о поведении главных звёзд команды.

«Бускетс, например, более закрыт в целом. Он добр, приветлив, всегда здоровается на завтраках и обедах. Все они воспитаны, и совсем нет такого, что кто-то думает: «О, я играл за «Барселону», я лучше вас». Они очень командные и к молодым игрокам относятся нормально. Не скажу, что мы самые лучшие друзья, но всегда поздороваются, пообщаются. Не чувствуется, что они какие-то «межпланетарные» звёзды.

Жорди Альба стал душой команды. Он со всеми – с молодыми, со взрослыми, с американцами – шутит, остаётся после тренировок. Одним словом, он – душа коллектива.

Месси и Суарес… Месси, как вы, видимо, слышали из интервью, ещё в «Барселоне» был довольно закрытым. Он не завтракает и не обедает в клубе, имеет своего врача, своего физиотерапевта, то есть он немного отдельно от команды. Но во время тренировок полностью работает со всеми, общается, он очень воспитан. Не знаю, как это лучше описать, но не бывает такого, чтобы он не поздоровался или что-нибудь такое. Все они очень дружелюбны. То есть нет никакого превосходства.

Месси достаточно спокойно относится к фотографиям. Никогда не видел, чтобы он кому-то отказал. Вокруг него не бегает миллион охранников. Понятно, что рядом с ним всегда есть этот один серьёзный телохранитель, которого вы, наверное, видели. Он достаточно популярен. Его боится, должно быть, весь клуб (смеётся). Смотришь на него и думаешь: «Стоит ли мне подходить или нет?»

Когда Месси только пришёл, нам сразу сказали в клубе: «Это его рабочее место. У него и так много фанатов ждёт под домом, у стадиона, поэтому мы бы не хотели, чтобы и вы просили фото». Но… это сложно. Когда Месси в двух метрах от тебя – не попросить фото просто невозможно. Это уже какой-то рефлекс. Я попросил, конечно, вежливо – и он согласился», — приводит слова Торубары ua.tribuna.com.

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