Стало известно, по какой нефутбольной причине Гвардиола долго не давал играть Хусанову

Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодор Хусанов в концовке сезона долгое время не появлялся на футбольном поле. Стало известно, с чем это связано.

Как сообщает Aladop.kz со ссылкой на журналиста Мамадияра Мухтарова, в соглашении между «Манчестер Сити» и «Лансом» был пункт, согласно которому если Хусанов вышел бы на поле больше 10 раз за сезон, то «горожане» должны были бы дополнительно выплатить французам € 5 млн. Поэтому в этом сезоне количество игр Хусанова за английский клуб ограничилось девятью матчами.

Хусанов пополнил состав «Ман Сити» в январе 2025 года. За это время защитник принял участие в девяти матчах клуба, в которых забил один гол.

Хусанов отказался подписывать футболку «Реала»