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Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет «Реал» — AS

Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет «Реал» — AS
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям источника, 26-летний футболист недоволен своим положением и не намерен мириться с ролью второго номера. Главным претендентом на Лунина считается турецкий «Галатасарай».

Ранее испанская пресса сообщила, что мадридский клуб не намерен препятствовать трансферу украинского голкипера – за € 20 млн «сливочные» готовы его отпустить.

В то же время руководство «Реала» связалось с перспективным испанским голкипером Жоаном Гарсией, выступающим за «Эспаньол». 24-летнему вратарю сообщили, что он сможет перебраться в Мадрид, как только команду покинет Лунин.

Действующий контракт украинца со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

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