Тренер «ПСЖ» высказался о скандальном исключении Дембеле из состава на игру с «Арсеналом»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике в преддверии финала Лиги чемпионов высказался о скандальном исключении своего нападающего Усмана Дембеле на игру 2-го тура общего группового этапа с «Арсеналом». Напомним, тогда сообщалось, что между игроком и тренером произошёл конфликт.

«У меня один из лучших составов в Европе. Все наши действия имеют одну цель: объединить усилия ради общего блага. Для этого важно иметь силу характера. Иногда это вызывает споры, но такова работа тренера — всё время принимать решения. Однако за свою карьеру я чувствую себя уверенно в отношении всех решений, которые я принимал», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, тот матч «ПСЖ» проиграл «Арсеналу» со счётом 0:2.

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