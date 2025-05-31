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Луис Энрике перед финалом ЛЧ назвал главную сложность игры против «Интера»

Луис Энрике перед финалом ЛЧ назвал главную сложность игры против «Интера»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером». Игра состоится в субботу, 31 мая, начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главная сложность на самом деле проста. Когда команда отходит в оборону, остаётся мало пространства и большая плотность игроков, но именно с этой фазой мои команды всегда справлялись лучше всего. В чём проблема? У «Интера» есть выдающиеся индивидуальные игроки как в защите, так и в атаке. Всё может измениться после одного гола. Нужно уметь адаптироваться к финалу. Я оптимист», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, в полуфинале «Интер» прошёл «Барселону», а «ПСЖ» оказался сильнее «Арсенала».

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