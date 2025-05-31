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Игроки «МЮ» в ярости из-за необходимости участия в азиатском турне команды — The Times

Игроки «МЮ» в ярости из-за необходимости участия в азиатском турне команды — The Times
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны необходимостью участия в азиатском турне, в которое они отправились после завершения сезона. Об этом сообщат The Times со ссылкой на источники в клубе.

Сообщается, что игроки «красных дьяволов» понимают причины проведения данного турне, поскольку благодаря нему клуб заработает £ 8 млн (€ 9,5 млн). Однако футболисты также осознают, что могли бы уже находиться в отпуске и проводить время со своими семьями.

«Они в ярости», — сказал источник The Times.

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и расположился на 15-й строчке.

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