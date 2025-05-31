Сегодня, 31 мая, пройдут ответные переходные матчи за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание переходных матчей РПЛ 31 мая (время — московское):

17:00. «Пари Нижний Новгород» — «Сочи»;

19:30. «Ахмат» — «Урал».

В первом матче нижегородская команда обыграла «Сочи» со счётом 2:1. В свою очередь, грозненский клуб уступил «Уралу» со счётом 1:2.

«Пари Нижний Новгород» и «Ахмат» завершили сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м и 14-м местах соответственно. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым, а «Сочи» пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1.

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