«Пари НН» — «Сочи»: во сколько начало переходного матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 мая, состоится ответный переходный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет VK Видео. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой игре нижегородская команда победила «Сочи» со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте. «Сочи» стал пятым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. «Сочи» участвует в переходных матчах, так как новороссийский «Черноморец» (3) не получил лицензию РФС-1. Ответные переходные матчи пройдут 31 мая.

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