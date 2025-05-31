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«Ахмат» — «Урал»: во сколько начнётся переходной матч, где смотреть трансляцию

«Ахмат» — «Урал»: во сколько начнётся переходной матч, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 28 мая, состоится ответный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встретятся «Ахмат» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет платформа «VK Видео». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре екатеринбургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге.

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