«Ахмат» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция переходного матча начнётся в 19:30

Сегодня, 31 мая, состоится ответный матч за право на участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026, в котором встретятся «Ахмат» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой игре екатеринбургский клуб одержал победу со счётом 2:1.

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги. Победитель этой пары сыграет в следующем сезоне РПЛ, проигравший — в Первой лиге.

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