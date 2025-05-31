«Ювентус» может возглавить Марку Силва из «Фулхэма» — Sky Sport Italia

Туринский «Ювентус» рассматривает Марку Силву из лондонского «Фулхэма» в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

По информации источника, 47-летний португальский специалист произвёл впечатление за время своей работы в английской Премьер-лиге. Помимо лондонского клуба, он возглавлял «Эвертон», «Уотфорд» и «Халл Сити».

Трудовое соглашение Силвы с «Фулхэмом» рассчитано до 30 июня 2026 года. Он пришёл в команду в 2021 году. По итогам сезона-2024/2025 «Фулхэм» занял 11-е место в чемпионате Англии.

«Ювентус» по итогам сезона финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А.