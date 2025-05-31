Кто будет судить финал Лиги чемпионов 2025: «ПСЖ» — «Интер»

Сегодня, 31 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Его ассистенты — Михай Марика и Ференц Туньоги. Резервный рефери — Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне Ковач отработал на семи матчах Лиги чемпионов. Румынский арбитр обслужил пять игр общего этапа соревнования, один стыковой матч, а также ответный матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «ПСЖ». В этих играх Ковач показал 21 жёлтую карточку.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: