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Кто будет судить финал Лиги чемпионов 2025: ПСЖ — Интер

Кто будет судить финал Лиги чемпионов 2025: «ПСЖ» — «Интер»
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Сегодня, 31 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач из Румынии. Его ассистенты — Михай Марика и Ференц Туньоги. Резервный рефери — Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Ковач отработал на семи матчах Лиги чемпионов. Румынский арбитр обслужил пять игр общего этапа соревнования, один стыковой матч, а также ответный матч 1/8 финала между «Ливерпулем» и «ПСЖ». В этих играх Ковач показал 21 жёлтую карточку.

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